В Москве за 15 лет открыли 10 ветеринарных клиник

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Ветеринарная помощь в Москве стала более доступной для жителей города. Так, за 15 лет было открыто 10 ветеринарных клиник, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

"1 мая исполняется 15 лет столичному комитету ветеринарии. Накануне своего дня рождения в комитете рассказали об основных достижениях за это время. Для удобства владельцев животных внедрены электронные сервисы по записи к ветеринарному врачу, поиску пропавших и найденных животных. За 15 лет были открыты 10 ветеринарных клиник, оказывающих лечебные услуги, что сделало ветеринарную помощь более доступной для населения. Новые лечебницы открылись в ТиНАО, СВАО и ЗАО", - сказали в пресс-службе.

Обновление лабораторно-диагностического и лечебного оборудования позволило расширить спектр оказываемых услуг. Сейчас в столичных ветеринарных клиниках оказывается 273 вида услуг. Также были проведены ремонтные работы в столичных клиниках и в городской ветеринарной лаборатории.

Для снижения числа случаев заразных болезней у животных было скорректировано проведение профилактических мероприятий: теперь вакцинировать своего питомца можно в шаговой доступности. Бесплатную вакцинацию можно пройти во всех столичных государственных клиниках, на выездных прививочных пунктах, на выгульных площадках и различных городских акциях. Можно вызвать ветеринара на дом.

"В структуре комитета ветеринарии две подведомственные организации - "Мосветобъединение" и "Мосветстанция". В столице осуществляется лечение питомцев, вакцинация от бешенства и ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного и растительного происхождения. Ветеринарные специалисты отвечают за организацию мероприятий, направленных на выявление и недопущение распространения болезней животных", - сказал председатель комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Для оказания ветеринарной помощи животным, принадлежащим льготным категориям граждан, были приобретены автомобили ветпомощи. Они укомплектованы современным лечебно-диагностическим оборудованием, сейчас в Москве работают 11 спецавтомобилей.

О ветеринарном обслуживании ярмарок города

Как добавили в пресс-службе, продолжает развиваться ветеринарное обслуживание городских ярмарок. Ветсанэксперты проверяют овощи, фрукты, мед, молочную продукцию, яйца, мясо и рыбу на безопасность. Для экспертиз используются передвижные лаборатории, которые позволяют прямо на месте проводить исследования. В 2006 году в городе было всего две подвижные лаборатории, сейчас в Москве работают 22 лаборатории. Благодаря проверке столичных ветеринаров в прошлом году к продаже не было допущено 885 тонн продуктов, не отвечающих требованиям безопасности.

В столице функционирует 26 государственных ветеринарных клиник. Для консультации и оказания услуг можно предварительно записаться на прием к ветеринару онлайн на портале mos.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону: +7(495)612-04-25.