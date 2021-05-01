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Съезд с Киевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД временно закроют

Движение машин будет ограничено со 2 по 12 мая из-за ремонта асфальта на транспортной развязке

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Автомобильное движение по съезду с Киевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД будет закрыто с 2 по 12 мая. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"С 2 по 12 мая закроют один из съездов с Киевского шоссе при движении в центр на внутреннюю сторону МКАД. Перекрытие движения связано с проведением работ по ремонту асфальта на транспортной развязке", - говорится в сообщении.

Также в Москве ограничат движение на нескольких улицах 4, 7 и 9 мая. Это связано с проведением репетиций и самого парада Победы. Изменятся и некоторые маршруты наземного транспорта. Подробнее об этом можно узнать на едином транспортном портале Москвы.

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