Повторный вход на трех станциях московского метро будет бесплатным до 23 мая

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Повторный вход для пассажиров московского метрополитена на станциях "Дубровка", "Волжская" и "Текстильщики" будет бесплатным в течение 1,5 часа с момента первого прохода по карте в период закрытия участка салатовой линии с 1 по 23 мая. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Московского метрополитена.

"В связи с закрытием участка Люблинско-Дмитровской линии от станции "Дубровка" до станции "Волжская", пассажиры с 1 мая смогут бесплатно пересаживаться с автобусов КМ при повторном входе в метро на станциях "Дубровка" и "Волжская", а также "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии в течение 90 минут с момента первого прохода по карте", - сообщили в пресс-службе.

Поезда московского метрополитена не будут курсировать между станциями "Дубровка" и "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии с субботы до 23 мая.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта, закрытие необходимо для проведения строительных работ на Большой кольцевой линии (БКЛ). Для передвижения пассажиров во время закрытий задействуют около 200 автобусов-гармошек КМ", будут работать три бесплатных автобусных маршрута: КМ1 - от "Волжской" до "Текстильщиков"; КМ2 - от "Волжской" через МЦД Люблино, "Печатники" и "Кожуховскую" до "Дубровки"; КМ3 (по будням) - от "Печатников" через "Кожуховскую" до "Дубровки". Также в департаменте рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами: соседними линиями метро, МЦК и МЦД.