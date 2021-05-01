Стройплощадки в Москве проверят на майских праздниках на соблюдение антикоронавирусных мер

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Московские стройплощадки проверят на предмет выполнения антикоронавирусных мер. На нескольких объектах города работы в майские праздники и нерабочие дни не прекращаются, сообщили в субботу в пресс-службе Стройкомлекса Москвы.

"Мы регулярно проверяем столичные строительные площадки на предмет выполнения рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. Продолжим контролировать соблюдение всех необходимых требований и в период майских праздников, во время которых работа строек не будет прекращаться", - сказал заммэра Андрей Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба.

Он напомнил, что с 19 апреля Мосгосстройнадзор начал повторные проверки всех строящихся объектов на соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Специалисты успели проверить 114 объектов, нарушений выполнения рекомендаций не выявлено. "Сейчас в Москве в стадии строительства находится 1 166 объектов, завершить проверки всех этих объектов планируется в начале июня", - заключил заммэра.

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Таким образом, период отдыха продлится с 1 по 10 мая включительно.