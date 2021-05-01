В Москве отремонтируют памятник митрополиту Алексию

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Специалисты отремонтируют памятник митрополиту Алексию, который расположен в центре Москвы. Работы запланированы на 2022 год, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"В 2022 году пройдет ремонт памятника митрополиту Алексию, с именем которого связано в том числе создание и возобновление ряда обителей в Москве и в митрополичьей области. В ходе работ специалисты расчистят поверхности монумента, устранят дефекты - трещины и сколы, а затем покроют памятник защитными составами, чтобы уберечь от негативного воздействия окружающей среды. Ремонт пройдет в соответствии с проектом, который ранее утвердило Мосгорнаследие", - привели в пресс-службе слова руководителя департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Памятник открыли 27 ноября 2011 года. Святитель представлен в митрополичьем облачении. Саккос (верхнее архиерейское богослужебное облачение) украшают изображения стилизованных равноконечных крестов в сочетании с растительными узорами. На левой ладони он держит макет главного монастырского храма - собора Рождества Пресвятой Богородицы, а правой рукой благословляет.