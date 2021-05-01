Время бесплатного проката велобайка в Москве увеличат до 60 минут в День Победы

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Время бесплатного проката велобайка через приложение "Московский транспорт" увеличат 9 мая с 30 до 60 минут. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С приложением "Московский транспорт" пользоваться велопрокатом стало еще проще: покупайте абонементы на сутки, месяц или целый сезон прямо в приложении; все станции велопроката у вас на карте или через кнопку "рядом с вами". А 1 и 9 мая время бесплатного проката велобайка увеличивается с 30 минут до 60", - говорится в сообщении.

Кроме того, взять велосипед в аренду можно будет всего за 5 рублей в сутки.