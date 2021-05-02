Облачная погода и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве 2 мая

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Облачная погода, местами кратковременный дождь и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, сообщает Гидрометцентр России.

Днем в городе температура воздуха составит 12-14 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 6 градусов. В ночные часы пройдет дождь, местами сильный. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 10-15 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.