Фасад исторического дома отремонтируют в центре Москвы в 2021 году

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Фасад исторического здания - шестиэтажного доходного дома на улице Солянка в Москве - отремонтируют в 2021 году, работы будут проводить в рамках региональной программы капитального ремонта. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В центре Москвы в 2021 году отремонтируют фасад исторического здания по адресу: улица Солянка, дом 1/2, строение 1. Работы по восстановлению фасадов жилых домов из списка объектов культурного наследия ведутся в рамках масштабной региональной программы капитального ремонта", - говорится в сообщении.

Дома-памятники находятся на особом контроле у Фонда капитального ремонта. На таких объектах приводят в порядок фасады и фундамент, подвалы и крыши, также меняют инженерные коммуникации и полы в подъездах. При этом подрядчик всегда использует индивидуальные решения при работах.

"В программе капремонта больше 350 домов-памятников. Их ремонт накладывает особые обязательства, в том числе работу в соответствии с федеральным законом №73 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", - добавил начальник управления по работе с объектами культурного наследия службы строительного контроля Фонда капитального ремонта Москвы Сергей Краснов, чьи слова приводятся в сообщении.

В XVII веке место жилого дома занимал Соляной двор, обнесенный стеной. В XX веке здание на Солянке стало частью инвестиционного проекта Московского купеческого общества по строительству доходных домов. В результате Соляной двор со всеми постройками снесли, чтобы возвести архитектурный ансамбль шестиэтажных доходных домов в неоклассическом стиле. Строительство было завершено в 1915 году. После революции дома перешли в ведение Наркомата путей сообщения, но назначение зданий решили не менять - комплекс остается жилым до сих пор.