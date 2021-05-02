Спектакли, экскурсии и концерты пройдут в Музее Победы в Москве 9 мая

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе в Москве подготовил тематические спектакли, экскурсии и концерты к 76-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"О том, как Красная армия штурмовала Берлин в 1945 году и как советские военнослужащие водружали знамя на крыше здания Рейхстага, расскажут в Музее Победы на Поклонной горе 9 мая. К 76-летию победы в Великой Отечественной войне культурная площадка подготовила праздничную программу. Мероприятия пройдут как в самом музее, так и в режиме онлайн на сайте учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вход в Музей Победы будет бесплатным 9 мая. Предварительная регистрация не нужна. Приобрести билет потребуется только на экспозицию "Подвиг народа".

"Мы предлагаем вспомнить о том, с каким трудом советскому народу удалось закончить кровопролитную войну. Берлинская наступательная операция - кульминационный исторический момент. В годовщину Победы мы расскажем о нем и не только. Гостей музея ждут новая экспозиция, театральный фестиваль, музыкальные концерты, кинопоказ и мастер-класс. А пользователи сети смогут посмотреть на нашем сайте познавательные экскурсии и лекцию", - добавил директор Музея Победы Александр Школьник, чьи слова приводятся в сообщении.