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Животные и птицы вернутся в вольерные комплексы природных парков Москвы в мае

Вольер на территории парка "Кузьминки-Люблино" уже открыли для посетителей

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Животные и птицы начнут возвращаться после зимовки в вольерные комплексы природных территорий столицы в мае. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Пока обитатели вольерных комплексов зимовали в утепленных крытых вольерах, специалисты подготовили их "квартиры" на природных территориях к летнему сезону. Вольеры для животных покрасили, провели в них мелкий или капитальный ремонт, генеральную уборку и дезинфекцию. Дома для птиц оборудовали присадами и насестами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 мая уже открылся вольер для посетителей на территории природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино". Вольерный комплекс в парке "Царицыно" можно будет посетить с 6 мая, 14 мая животные и птицы вернутся в ландшафтный заказник "Тропаревский", а после 26 мая в "Серебряный Бор".

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