Гергиев и Трифонов открыли юбилейный Московский Пасхальный фестиваль

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Народный артист России, дирижер Валерий Гергиев встретил 68-й день рождения на сцене московского зала "Зарядье". В этот день маэстро, Симфонический оркестр Мариинского театра и пианист Даниил Трифонов торжественно открыли двадцатый по счету Московский Пасхальный фестиваль, сыграв сразу два концерта.

"Мой день рождения - это не большое событие. А вот то, что наш Московский Пасхальный фестиваль выдержал 20 лет и мы его открываем сегодня - это важно", - подчеркнул Гергиев в беседе с журналистами.

Он напомнил, что в этом году смотр особенный не только из-за юбилея, но и по масштабу в сравнении с прошлым годом, когда из-за пандемии концерты пришлось отложить. В преддверии открытия XX смотра Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева уже дал 15 концертов в 11 городах, которые посетили более 10 тыс. зрителей.

В программу праздника в воскресенье вошли Первая и Пятая симфонии Сергея Прокофьева, а также сочинения Антона Брукнера. "Мне кажется, то, что стало предметом гордости и восхищения для всего человечества, может звучать в Пасхальное воскресенье, - пояснил выбор Гергиев. - Музыка Брукнера - очень высокого гуманистического звучания, в ней нет фальши и суеты. Того, что немножко губит наш мир сейчас".

Во Втором концерте Прокофьева солировал триумфатор XIV Международного конкурса им. Чайковского и обладатель премии Grammy Даниил Трифонов, с которым Гергиев уже не раз сотрудничал и о котором отзывается не иначе как об "одном из ярчайших пианистов страны".

Продолжение турне

Далее Гергиев и оркестр Мариинского театра отправятся в Воронеж, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Владикавказ, Волгоград, Брянск, Нижний Новгород, Самару, Альметьевск, Набережные Челны, Челябинск, Сыктывкар, Салехард, Ханты-Мансийск. В Москву они вернутся в День Победы, чтобы снова выступить в зале "Зарядье", а также для закрытия смотра 17 мая в зале Врубеля Третьяковской галереи и в Большом зале консерватории.

Фестиваль также сопровождают хоровая и звонильная программы.

Московский Пасхальный фестиваль проходит при поддержке правительства Москвы, Министерства культуры РФ и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.