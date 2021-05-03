В Москве ожидаются облачная погода, дождь и до 19 градусов

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, в отдельных районах гроза и до 19 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит плюс 17-19 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла.

В Подмосковье днем ожидается от плюс 14 до плюс 19 градусов. В ночь на вторник температура может опуститься до 2 градусов тепла.

Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе с 21:00 2 мая до 14:00 3 мая в связи с дождем и с 02:00 3 мая до 02:00 5 мая из-за ветра. В Подмосковье желтый уровень опасности объявлен с 00:00 3 мая до 00:00 5 мая из-за ветра и с 21:00 2 мая до 12:00 3 мая в связи с дождем.