Около 14 тыс. пар поженились в Москве в I квартале 2021 года

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Порядка 14 тыс. пар заключили брак в Москве в I квартале текущего года. Об этом в понедельник сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Около 14 тыс. пар заключили брак в столичных отделах ЗАГС и на необычных площадках с начала 2021 года. Этот показатель остался на прежнем уровне по сравнению с прошлым годом", - приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

Она отметила, что москвичи стали чаще заключать браки в необычных местах. "В этом году на известных в столице локациях прошло более чем на 20% больше церемоний бракосочетания, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, мы активно пополняем список таких мест: с начала года были открыты The Great Hall Yakimanka и парк-отель "Даниловский", - добавила Уханева.

Самым популярным необычным местом для заключения брака остается особняк "Роял" - здесь поженились порядка 160 пар. На летние даты на эту площадку уже подано максимальное количество заявлений. На втором месте по популярности находится особняк Спиридонова, где заключили брак порядка 130 пар. Еще одной наиболее популярной площадкой является ресторан в башне "Око", в котором прошло 109 торжественных церемоний.

Самой популярной датой за первые три месяца этого года для заключения брака стало 20 февраля - в этот день поженились около 700 пар. Еще 630 новых семей появились 12 февраля, а 27 февраля - 568.

"В первом квартале 2021 года больше всего женихов вступали в брак в возрасте 30 лет, а невесты - в возрасте 25 лет. Около 40% молодых людей чаще женились в возрасте 25-33 лет, а более 35% девушек выходили замуж в возрасте 24-31 года", - отмечается в сообщении.