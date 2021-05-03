Проект ТПУ "Нижегородская" в Москве выдвинули на премию MIPIM Awards

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Проект столичного транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нижегородская" выдвинут на престижную мировую премию в сфере архитектуры и строительства MIPIM Awards. Об этом в понедельник сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Еще несколько лет назад транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нижегородская" не существовало, а сегодня этот масштабный проект выдвинут на престижную мировую премию в сфере архитектуры и строительства MIPIM Awards. Это одна из самых авторитетных наград в отрасли. Ею отмечены такие знаковые столичные проекты, как парк "Зарядье" с концертным залом и Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. А вот для транспортного объекта такое внимание достаточно редкое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас жюри MIPIM Awards составляет шорт-лист номинантов, а итоги конкурса будут подведены осенью.

В перспективе "Нижегородская" станет одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов не только в Москве, но и в Европе. Он расположен на границе районов Нижегородский и Лефортово. Первая очередь открыта 27 марта 2020 года - одновременно с продлением Некрасовской линии метро и открытием станции "Нижегородская". Также в состав ТПУ входят одноименные станции МЦК, Горьковского направления МЖД и остановки наземного транспорта.

"В будущем радиальная линия железной дороги станет частью МЦД-4, который свяжет Апрелевку и Железнодорожный. Еще больше пассажиров со временем примет ТПУ, когда полностью заработает Большая кольцевая линия. Сейчас на станцию метро "Нижегородская" приходят только поезда Некрасовской линии, а позже здесь же будут останавливаться и составы, курсирующие по БКЛ", - отмечается в сообщении.

В будущем пропускная способность ТПУ превысит 100 тыс. человек в сутки.