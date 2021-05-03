Власти Москвы не планируют возобновлять обсуждения установки памятника на Лубянке

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Столичные власти не намерены возвращаться к обсуждениям установки памятника на Лубянской площади. Об этом сообщил в понедельник первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Нет, не возобновятся [обсуждения]", - сказал Немерюк в эфире программы "Слухай Эхо" на YouTube-канале радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о возобновлении обсуждений установки памятника на Лубянской площади.

Вопрос о памятнике на площади был вновь поднят в феврале 2021 года. С обращением к мэрии о восстановлении памятника Дзержинскому выступили писатели и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов и другие. Руководство "Офицеров России" тоже призвало вернуть памятник на Лубянку.

Обсуждение прошло 16 февраля в Общественной палате Москвы. Был поставлен вопрос об организации референдума по этому вопросу, однако в итоге было предложено провести онлайн-опрос жителей на платформе "Активный гражданин". При этом противники возвращения статуи Дзержинского предложили заменить ее на памятники Александру Невскому, Ивану III или восстановить фонтан Витали. 19 февраля члены совета Общественной палаты Москвы единогласно поддержали проведение опроса среди москвичей с 25 февраля по 5 марта.

Голосование началось на портале "Активный гражданин" 25 февраля в 10:00 мск. Вечером 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин предложил пока оставить Лубянскую площадь в прежнем виде. В течение 15 минут онлайн-голосование за памятник на Лубянке было завершено, в нем успели принять участие около 320 тыс. москвичей. Так, 55% участников проголосовали за памятник Александру Невскому.