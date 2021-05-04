В Москве из-за нарушений сантребований по COVID-19 закрыли пять магазинов и семь кафе

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Специалисты проверили 231 предприятие в Москве на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения коронавируса, за нарушение санитарных требований закрыты семь кафе и пять магазинов. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Там напомнили, что из-за сохранения риска заражения коронавирусом в Москве был усилен контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий. С 1 по 3 мая были проведены мониторинговые проверки предприятий общественного питания в торговых центрах и на улицах Москвы. Всего проверено 208 кафе фуд-кортов 31 торгового центра, 5 кафе аэропорта Внуково, пять кафе открытой сети и 13 торговых объектов.

"Из них с нарушениями дезинфекционного режима работало 42 предприятия (37 кафе и пять продовольственных магазинов). В связи с нарушениями санитарных требований и противоэпидемического режима на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и должностных лиц составлен 51 протокол об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 6. 3 КоАП РФ. В связи с комплексными грубыми нарушениями, представляющими угрозу здоровью и жизни людей и способствующими распространению новой коронавирусной инфекции, в отношении семи предприятий общественного питания и пяти продовольственных магазинов применен временный запрет деятельности, объекты опечатаны в досудебном порядке", - говорится в сообщении.

Основными нарушениями стали отсутствие контроля за измерением температуры у сотрудников, несвоевременная уборка поверхностей, не проводилось обеззараживание воздуха, не выполнялся масочно-перчаточный режим, отсутствовала разметка соцдистанцирования.

Всего сотрудниками надзорного ведомства с 1 по 3 мая был проведен мониторинг на 406 объектах, включая торговые центры, объекты транспорта, торговли и общественного питания, нарушения установлены на 47 объектах, виновные будут привлечены к административной ответственности. "Роспотребнадзор продолжает проведение контрольно-надзорных мероприятий на объектах города Москвы", - заключается в сообщении.