Ночная репетиция парада Победы началась на Красной площади

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Ночная репетиция парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началась на Красной площади в Москве. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.

По Красной площади этим вечером торжественным маршем проследуют пешие парадные расчеты и военная техника.

В этом году по Красной площади пройдут 37 парадных расчетов, в состав которых войдут офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, участники всероссийского движения "Юнармия", а также подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ России.

Впервые по Красной площади пройдет парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа. Женщин-военнослужащих представят парадные расчеты от Военного университета, Военной академии связи, филиала Военной академии материально-технического обеспечения, Военно-космической академии и Военной академии Воздушно-космической обороны.

Всего в пешем строю пройдут более 12 тыс. человек.

О военной технике

В механизированной колонне в этом году пройдут свыше 190 единиц военной и специальной техники.

Откроют прохождение колонны на параде по традиции легендарные танки Т-34. Следом пройдут современные бронеавтомобили семейства "Тайфун", недавно появившиеся на вооружении ВС РФ, в том числе впервые по Красной площади пройдет новейший "Тайфун- ПВО". В этом году будут показаны сразу несколько типов танков: Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и новейший Т-14 "Армата". В числе боевых машин мотострелковых подразделений будут представлены БМП-3 и БМП-2 с боевым отделением "Бережок" и перспективная БМП "Курганец-25".

Также представят различные артиллерийские и ракетные системы, комплексы ПВО и технику специального назначения. В их числе оперативно- тактический ракетный комплекс "Искандер-М", реактивная система залпового огня "Торнадо-С", самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция-СВ", зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности "Бук- М3" и "Тор-М2", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и зенитная ракетная система С-400, боевые машины десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка", модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс", бронетранспортеры БТР-82А, перспективный колесный БТР на платформе "Бумеранг".

В завершение прохождения техники по брусчатке проедут бронемашины Росгвардии и военной полиции

Генеральная репетиция парада Победы пройдет в Москве 7 мая.