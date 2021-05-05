Объем поступлений в бюджет Москвы по налогу на прибыль в I квартале вырос на 15%

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Поступления по налогу на прибыль организаций в бюджет Москвы в I квартале текущего года увеличились на 36,9 млрд рублей, что на 15% больше по сравнению с I кварталом 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента финансов.

"Предприятия и организации столицы за [первые] три месяца текущего года перечислили налог на прибыль в бюджет города в сумме 283,1 млрд рублей. По сравнению с январем - мартом прошлого года доля налога в общем объеме доходов бюджета Москвы увеличилась с 38,9% до 40,1%", - сообщили в пресс-службе.

Как отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, чьи слова приводит пресс-служба, в 2020 году поступления по налогу на прибыль организаций в бюджет Москвы составили 793,1 млрд рублей, что на 8,5% меньше, чем в 2019 году. На динамику отчислений повлияли такие факторы, как пандемия новой коронавирусной инфекции и введение карантинных мер. Значительное снижение произошло во втором квартале прошлого года - в период действия наибольших ограничений и режима нерабочих дней.

"Постепенное восстановление экономической активности на фоне ослабления пандемии привело к тому, что к концу 2020 года ежемесячные поступления по налогу на прибыль в целом достигли показателей 2019 года. Данный тренд сохраняется и в I квартале текущего года: помесячная динамика поступлений опережает показатели I квартала 2020 года", - добавила она.

Тройка лидеров

По словам Зяббаровой, на 35,3% увеличились отчисления по налогу на прибыль от строительных предприятий. В абсолютном выражении в бюджет поступило 20,3 млрд рублей.

"Строительная отрасль является одной из наиболее пострадавших в результате эпидемии новой коронавирусной инфекции. Как результат - снижение поступлений по налогу на прибыль по итогам прошлого года достигло 17,6%. Однако уже во втором полугодии прошлого года после отмены основных карантинных ограничений началось динамичное восстановление отрасли за счет наращивания объема строительных работ. Результатом стал рост поступлений от отрасли по итогам I квартала 2021 года. Для экономики города это позитивный сигнал", - сказала министр.

Она пояснила, что рост объемов строительства создает значительный мультипликативный эффект для других секторов экономики, стимулируя спрос на товары и услуги, а также трудовые ресурсы. При этом заметный вклад в развитие отрасли вносят бюджетные инвестиции, направляемые на строительство новых городских социальных объектов, дорожно-транспортной инфраструктуры и реализацию жилищных программ. "Это производительные расходы непосредственным образом влияющие на уровень жизни горожан и создающие основы для экономического роста", - подчеркнула Зяббарова.

Как добавили в департаменте, в I квартале 2021 года продолжился последовательный рост поступлений от предприятий обрабатывающей промышленности, "отрасль в прошлом году сумела нарастить производственный потенциал и улучшить финансовые показатели".

"Несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, отчисления по налогу на прибыль в бюджет Москвы в 2020 году выросли на 12,7 млрд рублей, или 19,2%. В первом квартале текущего года отрасль продолжает набирать обороты, сохраняя сопоставимые темпы роста: в бюджет Москвы перечислено на 22,3%, или на 4,8 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. В абсолютном выражении эта сумма составляет 26,1 млрд рублей, или 9,2% от общего объема поступлений по налогу на прибыль за первые три месяца 2021 года", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Отчисления от организаций IT-сектора выросли на 13,7% и составили 20,4 млрд рублей. Положительную динамику демонстрируют компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения и предоставлением услуг в области информационных технологий. "Отмечу, что с 1 января текущего года разработчики программного обеспечения полностью освобождены от уплаты налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональные бюджеты - это решение призвано стимулировать инвестиционную активность и увеличение числа занятых в отрасли. Ускорение развития IT-индустрии будет способствовать закреплению за Москвой статуса одного из ведущих мировых цифровых городов", - заключила Зяббарова.