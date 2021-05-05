На соискание премии "Новатор Москвы" подано 740 заявок

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Прием заявок на получение ежегодной премии для изобретателей "Новатор Москвы" завершился, большая их часть поступила от разработчиков и предпринимателей в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта - 209, а также медицины и фармацевтики - 152. Всего на конкурс подано 740 заявок, сообщила в среду вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Премия учреждена, чтобы стимулировать создание и внедрение самых передовых технологий. Второй год подряд на конкурс заявлены сотни перспективных решений. В 2020 году мы получили 483 заявки на участие, а в этом году - уже 740, в 1,5 раза больше. Каждый проект теперь ждет экспертная оценка. В финал попадут 36 лучших разработок", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

В состав экспертной комиссии входят представители бизнес-сообщества и органов исполнительной власти.

Предусмотрено три номинации, в зависимости от стадии развития проекта. Если изобретение пока на этапе оформленной инновационной идеи, для него подойдет категория "Проект будущего". Номинация "Меняющие реальность" предназначена для разработок, готовых выйти на рынок, а "Лидеры инноваций" - для проектов, при реализации которых уже получена первая выручка.

В каждой номинации выделено шесть направлений: "Искусственный интеллект и информационные технологии", "Медицина и фармацевтика", "Транспорт и логистика", "Экология и охрана окружающей среды", "Благоустройство и строительство" и "Общественные проекты". Призовой фонд премии, как сообщается на портале, в этом году вырос с 17,25 млн рублей до 20,7 млн рублей, число победителей также увеличили - с 15 до 18. Победители получат 500 тыс., 1 млн или 1,5 млн рублей, все зависит от номинации. Авторам 18 проектов-финалистов, занявших второе место, вручат поощрительные призы.

Ежегодную премию "Новатор Москвы" учредил мэр столицы Сергей Собянин в августе 2019 года. Ее присуждают за лучшие инновационные проекты, созданные гражданами России, которые живут или ведут деятельность в Москве. В конкурсе можно участвовать как индивидуально, так и в составе коллектива до пяти человек. Организатором выступает столичный департамент предпринимательства и инновационного развития, а оператором - Агентство инноваций Москвы.