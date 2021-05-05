Более 40 диагональных пешеходных переходов в Москве обозначат пунктиром

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Свыше 40 диагональных пешеходных переходов в Москве будут выглядеть по-новому - сплошные линии заменят на пунктирные. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"41 диагональный пешеходный переход в этом году будет выглядеть по-новому - их обозначат только пунктирными линиями", - говорится в сообщении.

Ранее для разметки диагональных переходов использовалась сплошная заливка. Большое количество краски ухудшает сцепление с дорогой, поэтому не исключены ситуации, когда автомобилисты и мотоциклисты могут скользить на проезжей части.

"Диагональные переходы делают на перекрестках, где это востребовано. Во многих случаях по просьбе горожан. Зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях одновременно, поэтому такие переходы помогают экономить время: перейти улицу по ним можно наискосок. Благодаря такой схеме также исключаются дополнительные задержки транспорта, а переход дороги становится более безопасным", - говорится в сообщении.