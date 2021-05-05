Собянин рассказал о развитии сервисов на портале mos.ru

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Портал mos.ru при помощи искусственного интеллекта научится предугадывать, что может потребоваться москвичам в той или иной жизненной ситуации, он также пополнится новыми видами сервисов и услуг, об этом в среду написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"С помощью искусственного интеллекта портал mos.ru научится предугадывать, что может потребоваться москвичам в конкретной жизненной ситуации. Например, при рождении ребенка предложит сразу же записать его в детский сад и прикрепиться к поликлинике, сообщит о положенных выплатах и льготах", - написал мэр.

Он добавил, что сейчас на портале доступно более 380 услуг и сервисов, и на днях mos.ru преодолел символический рубеж 2 000 000 000 обращений.

"Начиналось все 10 лет назад, в 2011 году с электронной услуги оформления разрешения на работу такси. Затем к нему прибавились электронная запись ребенка в первый класс и получение ЕПД для оплаты жилищно-коммунальных услуг", - написал Собянин.

По его словам, эти первые электронные услуги сформировали московский стандарт, который сохраняется по сей день.

Сейчас самым востребованным является "Электронный дневник" (более 830 миллионов обращений за 10 лет), второе и третье место - у сервисов приема показаний приборов учета воды (более 237 миллионов обращений) и проверки автомобильных штрафов (более 164 миллионов обращений), отметил мэр.