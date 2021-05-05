МЧС Москвы распространило экстренное сообщение о сильном ветре до 20 м/с 6 мая

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Сильный ветер до 20 м/с ожидается днем и до вечера 6 мая в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, во время непогоды необходимо быть более осторожными.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением фронтальной зоны в период с 12:00 до 20:00 6 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует во время управления автомобилем значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров (обгонов, перестроений и опережений), а парковать автомобиль рекомендуется вдали от деревьев.