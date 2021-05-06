В Москве водителей призвали не парковаться под деревьями из-за сильного ветра

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендовали не парковаться под деревьями из-за ветра с порывами до 20 м/ с. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что в четверг в городе облачно, воздух прогреется до 18 градусов, возможен кратковременный дождь. С 12:00 до 20:00 местами ожидается усиление ветра с порывами 15-20 м/с.

"Будьте внимательны на улице, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.