Москвичи могут принять участие в весеннем учете соловьев

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Экологическая акция по учету соловьев на природных территориях Москвы пройдет в столице с 10 мая по 30 июня, принять в ней участие могут все желающие, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Мосприроды.

"С 10 мая по 30 июня Мосприрода проведет экологическую акцию по учету соловьев. Принять участие в ней может каждый. По итогам будет создана интерактивная карта мест обитания пернатых", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что участникам необходимо взять с собой мобильный телефон, ручку и блокнот и отправиться слушать соловьев в лесу, в парке и даже во дворе дома. Услышав соловьиную трель, нужно записать видео и указать GPS-координаты.

"В отчетах нужно указать: дату, время и место наблюдений (координаты, район, ближайшая улица, название природной территории), маршрут следования наблюдателя, аудио- или видеозапись, количество птиц, дополнительную информацию (если есть), фамилию, имя и отчество наблюдателя, его электронный адрес или телефон", - пояснили в пресс-службе.

Результаты самостоятельных наблюдений нужно прислать на электронную почту: setun_oopt@mail.ru.

В пресс-службе добавили, что данные о численности и размещении пернатых помогут орнитологам подробнее изучить природное многообразие столицы, проследить, какие округа и районы города чаще выбирают для обитания певчие птицы.