Станцию московского метро "Смоленская" откроют в конце июня

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Станцию "Смоленская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена планируют открыть после капитального ремонта в конце июня. Об этом сообщил журналистам в четверг заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В конце июня месяца, мы рассчитываем, станция откроет свои двери. Это 17-я станция, которая будет капитально отреставрирована в Московском метрополитене с 2010 года", - сказал Ликсутов.

Станция "Смоленская" Арбатско-Покровской линии закрыта для пассажиров с 22 февраля 2020 года, поезда проезжают ее без остановки. В это время пассажиры могут воспользоваться одноименной станцией Филевской линии, а также станциями "Кропоткинская" и "Парк культуры" Сокольнической линии, "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Арбатская" Филевской линии, "Киевская" Филевской, Арбатско-Покровской и Кольцевой линий.

От дверей до платформы

Как уточнил начальник столичного метро Виктор Козловский, все работы на объекте идут по плану. Служебные помещения будут закончены в июле, но это не отразится на работе станции для пассажиров. Он отметил, что на данной станции заменили три эскалаторных комплекса, а также отреставрировали входные двери.

"Станция метро "Смоленская" - с февраля 2020 года здесь ведутся работы по капитальному ремонту практически всей станции. Один из важнейших элементов всего этого - это эскалаторная галерея, которая здесь находится уже 67 лет. Срок эксплуатации эскалаторов уже подошел к своему концу, поэтому мэром города было принято решение о том, что эскалаторная галерея на этой станции должна быть заменена", - рассказал Ликсутов.

По его словам, данной станцией в будние дни пользуются почти 20 тыс. пассажиров. Кроме того, было принято решение практически полностью отремонтировать всю станцию, "начиная от входной группы, заканчивая пассажирскими обустройствами на платформе", уточнил заммэра.

"Т. к. эта станция - объект нашей гордости, одна из самых красивых станций московского метро, было принято решение восстановить по архивным чертежам все детали интерьера и художественного великолепия этой станции. Поэтому реставраторы под контролем метрополитена и департамента культурного наследия детально, с трепетом [относятся] к каждому элементу художественного наследия, чтобы восстановить их в первозданном виде: будут восстановлены и мозаика, и украшения все, и люстры, и светильники, как это было при открытии станции", - заверил Ликсутов.

Он уточнил, что особое внимание уделяется инфраструктуре станции: насосным системам водотоотведения, инженерным коммуникациям, электрике. Все это также в полном объеме восстанавливается, ремонтируется, перекладывается. "В конце июня месяца будут проведены благоустроительные работы вокруг станции, чтобы территории, по которым пассажиры подходят к станции, были приведены в максимальный порядок и комфортны", - заключил Ликсутов.