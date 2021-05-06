Музей Победы в декабре откроет выставку к 80-летию битвы под Москвой

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил выставку "Подвиг народа" в Музее Победы и рассказал о новой экспозиции, которую готовит музей в честь 80-й годовщины битвы под Москвой.

"Мне кажется, поразительная просто [выставка]", - сказал мэр, комментируя "Подвиг народа". Он также осмотрел экспозицию с подлинными вещами тех времен. На выставке будут представлены масштабные трехмерные диорамы, воссоздающие исторические декорации, фильмы-реконструкции и мультимедийные комплексы.

Собянин отметил, что в этом году битве под Москвой исполняется 80 лет и музей подготовит выставку о судьбах людей, которые защищали город. "Осенью мы подготовим еще одну выставку. Приходите, она будет посвящена контрнаступлению под Москвой", - сказал мэр.

Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский отметил, что выставка к 80-й годовщине разгрома немцев под Москвой, которую готовят по поручению мэра Музей Победы и Государственный музей обороны Москвы, разместится в основном здании музея на Поклонной горе на пространстве 1 200 кв. м.

"Это будет полноценная экспозиция, столь же насыщенная, как и основная экспозиция Музея Победы. Выставка откроется в памятный день начала контрнаступления 5 декабря 2021 года", - добавил Кибовский.

5 декабря 1941 года - день, когда началось контрнаступление советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой. В 2012 году дата была отнесена к городским праздникам.