{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
День Победы - 2021

Более 1,3 тыс. праздничных плакатов украсили Москву в честь Дня Победы

Также на фасадах "домов-книжек" на Новом Арбате 8 и 9 мая будет транслироваться поздравительный видеоролик

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Улицы Москвы украсили более 1,3 тыс. праздничных плакатов в честь Дня Победы, архитектурно-художественная подсветка 9 мая будет работать в праздничном режиме. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и киосках, афишных стендах установлено более 1,3 тыс. праздничных тематических плакатов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

По его словам, был также подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться 8 и 9 мая на медиафасадах "домов-книжек" на Новом Арбате.

Теги
РоссияДень Победы - 2021
Движение автобусов восстановлено на востоке Москвы после падения дерева на дорогу
Из-за упавшего дерева в районе дома 26 на 15-й Парковой улице движение было полностью перекрыто, задерживались автобусы № т51, 52, 449 и 884
Читать полностью