Более 1,3 тыс. праздничных плакатов украсили Москву в честь Дня Победы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Улицы Москвы украсили более 1,3 тыс. праздничных плакатов в честь Дня Победы, архитектурно-художественная подсветка 9 мая будет работать в праздничном режиме. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и киосках, афишных стендах установлено более 1,3 тыс. праздничных тематических плакатов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

По его словам, был также подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться 8 и 9 мая на медиафасадах "домов-книжек" на Новом Арбате.