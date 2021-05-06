Главархив Москвы опубликовал редкие документы о работе госпиталей во время войны

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Главархив Москвы в преддверии Дня Победы представил редкие документы, фотографии и истории, в которых говорится о работе эвакуационных госпиталей Великой Отечественной войны, материалы опубликовали в виртуальном музее, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что документы случайно обнаружили в одном из хранилищ медицинской документации во время капитального ремонта. Девять связок документов были спрятаны в полости стены. Многие из них были под грифом секретности. Фотографии, отчеты, стенограммы, доклады и другие свидетельства были представлены в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории".

"В Главархив Москвы было передано более двух тысяч редких документов эвакуационных госпиталей столицы, которые были обнаружены во время капитального ремонта. К настоящему моменту проведена масштабная работа по их изучению, рассекречиванию, оцифровке, и сейчас самые интересные из этих документов мы публикуем в виртуальном музее. Ценность обнаруженных документов очевидна, если учесть, что отдел эвакогоспиталей был ликвидирован вскоре после окончания Великой Отечественной войны и его архив полностью не сохранился. Теперь же благодаря найденным документам горожане могут узнать о работе столичных военных медиков", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Как уточняется в материале, в документах раскрывают ход лечебной и реабилитационной работы эвакогоспиталей и Боткинской больницы в условиях военного времени. Среди обнаруженного особо ценными считаются истории и фотоальбомы эвакогоспиталей, диаграммы и инфографика к отчетам и историческим очеркам об их работе в 1943-1944 годах.

В найденных документах указывается, что эвакуационные госпитали начали формировать в столице в 1940 году. Тогда в распоряжении Мосгорздравотдела был один небольшой эвакогоспиталь, открытый в 1940 году (в период советско-финской войны), а также центральный эвакопункт. Формирование сети эвакогоспиталей началось с конца лета 1941-го и завершилось зимой 1941-1942 годов.

"Всего за годы войны в Москве действовало от 37 до 47 номерных эвакогоспиталей. Практически все они были организованы на базе стационарных лечебных учреждений города. <...> Тяжелораненые и больные направлялись в госпитали Средней Азии и Закавказья", - добавляется в материале.

О музее

Виртуальный музей Главархива Москвы и центров госуслуг "Мои документы" "Москва - с заботой об истории" начал работу год назад в преддверии 9 Мая. Он уникален тем, что в его основу вошли документы и предметы военного времени, переданные жителями в рамках одноименного проекта центров госуслуг "Мои документы" и Главархива. Среди экспонатов музея - письма и фотографии, 3D-модели орденов и медалей, предметов военной эпохи. Также недавно музей расширил свою тематику, и теперь здесь можно увидеть архивные фото- и видеоматериалы, предметы 1950-1960-х годов. Они рассказывают о жизни столицы, архитектуре и промышленности того времени, спортивной и культурной сфере.