Международный знак Safe Travels получили 175 организаций Москвы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Московский зоопарк, музеи и театры присоединились к программе в области безопасности путешествий в условиях пандемии Safe Travels. Международный знак получили 175 организаций города, сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Safe Travels - всемирная программа в области безопасности путешествий в условиях пандемии коронавируса. К проекту могут присоединиться кафе и рестораны, гостиницы, туркомпании, культурные площадки и объекты туристической инфраструктуры.

"На данный момент нам поступило около 200 заявок на участие в программе, 175 организаций уже проверены специалистами и получили международный знак. Это почти 40 туркомпаний, более 90 гостиниц, а еще музеи, театры, смотровые площадки, рестораны, кафе и другие объекты. Пока что отрасль ориентирована преимущественно на внутренний туризм, но, когда пандемия в мире пойдет на спад, знак Safe Travels может стать дополнительным инструментом для привлечения иностранных путешественников", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

Специальные знаки получили в том числе музей-заповедник "Царицыно", Музей Москвы, музей М. А. Булгакова, Государственный Дарвиновский музей, Московский государственный музей С. А. Есенина, Политехнический музей, Московский международный дом музыки, Московский театр на Таганке и Московский зоопарк.

Программу Safe Travels разработал Всемирный совет по путешествиям и туризму. Он сформулировал стандарты безопасности для гостиниц, интересных для туристов объектов (например, культурных пространств), аэропортов, конференц-центров, сервисов по аренде недвижимости и автомобилей, туроператоров и агентств. По протоколам Safe Travels им рекомендуют руководствоваться местным и национальным законодательством, а также предписаниями международных организаций, в том числе Всемирной организации здравоохранения.

"В комплекс мер входят соблюдение социальной дистанции, мониторинг состояния здоровья сотрудников, дезинфекция, использование средств индивидуальной защиты и другие. Чтобы получить специальный знак, учреждениям нужно подать заявку на сайте safetravelsmsk.russpass.ru. На их проверку отводится 10 дней. Если объект или организация соответствует требованиям, их регистрируют в международной системе Safe Travels и размещают информацию в реестре Safe Travels Discover Moscow", - отмечается в сообщении.