Московская канатная дорога сделает скидку 9 мая за фото ветерана войны в Instagram

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Московская канатная дорога подарит скидку в 50% на билеты тем, кто 9 мая выложит портреты родных, прошедших Великую Отечественную войну, в Instagram с хэштегом #ЛицаПобеды. Об этом сообщается в четверг на сайте спортивно-развлекательного комплекса "Воробьевы горы".

"Мы вдохновились прекрасной идеей Музея Победы и их проектом "Лица Победы" всенародный исторический депозитарий". Каждому, кто разместит и покажет на кассе канатной дороги 9 мая пост или сториз с портретом своих родных, прошедших войну, в Instagram с хэштегом #ЛицаПобеды, Московская канатная дорога дарит скидку 50% на все категории билетов, и каждому посетителю в этот день мы дарим георгиевскую ленточку. Ждем ваши истории и вас на канатке! С наступающим великим Днем Победы", - говорится в сообщении.

Кроме этого, 9 мая в Музее Победы на Поклонной горе в Москве пройдут тематические спектакли, экскурсии и концерты. Также по случаю Дня Победы более 30 площадок в столице подготовят для запуска праздничных фейерверков.