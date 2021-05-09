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Станция "Парк Победы" синей ветки московского метро вернулась к обычному режиму работы

Поезда Арбатско-Покровской линии временно проезжали эту станцию без остановки во избежание скопления людей

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Станция "Парк Победы" Арбатско-Покровской Московского метрополитена линии вновь работает в обычном режиме, поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Станция "Парк Победы" работает в обычном режиме. Поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров. На время развоза зрителей праздничных мероприятий возможны ситуативные ограничения прохода на станции московского метро по требованию полиции", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что некоторые поезда Арбатско-Покровской линии временно проезжали станцию "Парк Победы" без остановки. Также во избежание скопления людей пассажиров столичного метрополитена просили по возможности временно не пользоваться станциями синей ветки "Парк Победы" и "Киевская".

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