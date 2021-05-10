В Москве отреставрируют бюст Кутузова к 210-летию Отечественной войны 1812 года

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Бюст Михаила Кутузова, расположенный возле музея "Кутузовская изба" на одноименном проспекте в Москве, отреставрируют в 2022 году. Памятник является объектом культурного наследия регионального значения, сейчас ведется разработка проекта реставрации, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"К 210-летию Отечественной войны 1812 года памятник будет отреставрирован. Специалисты приведут в порядок все элементы: устранят появившиеся дефекты, очистят поверхности и покроют их защитным составом", - сказала Сергунина, чьи слова приводятся на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Там уточняется, что сейчас эксперты разрабатывают проект реставрации. Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что для изучения особенностей монумента будут проведены библиографические и историко-архивные исследования. После подготовки и согласования проекта реставрации Мосгорнаследие выдаст разрешение на проведение работ.

Бронзовый бюст Михаила Кутузова установили в Москве в 1958 году, к 145-летию со дня смерти великого полководца. Авторами выступили скульптор Николай Томский и архитектор Лев Голубовский.