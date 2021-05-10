Сезон велоэкскурсий в московском парке "Кузьминки-Люблино" начнется 12 мая

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Бесплатные велопрогулки в парке "Кузьминки-Люблино" на юго-востоке Москвы начнут проводить по средам с 12 мая. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Сезон велоэкскурсий в парке "Кузьминки-Люблино" откроется 12 мая. Все прогулки будут бесплатными. Маршруты разработали специалисты Мосприроды. Остановки запланированы в самых интересных местах парка, гиды расскажут об истории усадьбы, природе, интересных объектах и многом другом", - говорится в публикации.

Там уточняется, что экскурсии будут начинаться по средам в 15:00 мск. Сбор участников по адресу: Кузьминская улица, дом 10, строение 1.

"Поучаствовать смогут взрослые и дети старше семи лет, приезжать нужно на своих велосипедах. В группах действуют ограничения по количеству человек, необходимо соблюдать все меры безопасности. Получить дополнительную информацию можно по телефону: +7 (495) 377-35-93", - отмечается на сайте.

Кроме того, в городских парках уже открылся скейт-сезон. Покататься на скейтбордах, самокатах, роликах и BMX (разновидность трюкового велосипеда) можно в 13 зонах отдыха. Среди них - Парк Горького, парки "Сокольники", "Ходынское поле", "Садовники", "Красная Пресня" и другие.