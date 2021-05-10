В Москве отреставрируют фасад дома с входными галереями на Покровке

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Фасад дома с мезонином и галдарейками на Покровке отреставрируют в этом году. Это один из двух домов столицы, где сохранились входные галереи, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Фасад дома 4, строения 1 на улице Покровке отремонтируют в этом году. Строительство здания в 1820-х начал князь Михаил Долгорукий. На протяжении последующих 50 лет разные владельцы достраивали дом слева и справа. В 1857 году вся территория отошла потомственному почетному гражданину купцу Василию Сиротинину. В 1870-м он построил третий этаж с мезонином. Специалисты предполагают, что эклектический декор мог появиться во время этой реконструкции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в XIX веке, как и сейчас, первый этаж доходного дома занимали магазины, салоны и рестораны. Второй и третий сдавались семьям небогатых мещан. Здание на Покровке принадлежало многочисленным наследникам Василия Сиротинина, но никто из них в доме не проживал.

"Чтобы увеличить количество квартир и сократить число входов во дворе, построили длинные галереи, или галдарейки. По ним в свои комнаты жилец мог попасть прямо с улицы. Изначально галереи дома Сиротининых были закрытыми, а дневной свет попадал внутрь через широкие окна. В 1950-1960-е годы внешние стены демонтировали, и галереи стали открытыми. Такие галдарейки сохранились только в двух домах Москвы: на Покровке и в Подколокольном переулке (дом 11, строение 1)", - подчеркивается в публикации.

В ней также сообщается, что в 1961 году в здании провели капитальный ремонт и заменили все деревянные перекрытия.

Индивидуальный подход к реставрации

"На объектах культурного наследия не применяется общая схема ремонта. Строители всегда используют индивидуальные решения. Для сохранения исторического облика ведется строгий контроль на протяжении всего процесса. Надзор за выполнением ремонта ведется как со стороны фонда капремонта, так и департамента культурного наследия", - отмечается в сообщении.

Сроки и виды работ по программе капремонта уточняются краткосрочным планом. В плане на 2021-2023 годы почти 4,5 тыс. домов, - это часть масштабной региональной программы капитального ремонта. Все строительно-монтажные работы выполняются в строгом соответствии со строительными стандартами, включая городские правила по соблюдению тишины.

"В программе капремонта больше 350 домов-памятников. Их ремонт накладывает особые обязательства, в том числе работу в соответствии с Федеральным законом №73 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе фонда капитального ремонта Москвы.

Как добавляется на сайте мэра и правительства Москвы, в среднем через четверть века каждому из них необходим капитальный ремонт, поэтому почти все московские дома попадают в региональную программу капитального ремонта. Исключений немного: дома под снос, реконструкцию, включенные в программу реновации, а также дома, где меньше трех квартир.