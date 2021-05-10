В Москве коммерческие перевозчики выйдут на 157 обновленных маршрутов до конца июня

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Перевозки почти по 160 маршрутам наземного городского транспорта в Москве к концу июня будут выполнять коммерческие компании. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Коммерческие перевозчики уже вышли на девять городских маршрутов - за вчерашний день они перевезли около 7 тыс. пассажиров. Всего до конца июня мы запустим 1,3 тыс. новых автобусов на 157 обновленных маршрутов", - говорится в публикации.

Там уточняется, что на обновленных маршрутах автобусы ходят по тактовому расписанию; доля автобусов большого класса выросла до 73%. В каждом салоне есть Wi-Fi и USB-разъемы для гаджетов; автобусы чаще моют и дезинфицируют, а в кабинах водителей работает система "Антисон". В целом маршруты стали более прямыми и быстрыми - их обновили с учетом развития города и запросов жителей.

Как сообщается на информационном портале департамента, сейчас в Москве маршруты наземного общественного транспорта обеспечиваются двумя типами перевозчиков: государственными (обслуживает ГУП "Мосгортранс") и коммерческими (их называют новой моделью). Обновление маршрутов, которые обслуживают коммерческие перевозчики по контракту с городом, затронет 17% маршрутов коммерческих перевозчиков.

"Что мы поменяли. Убрали дублирование: городской и коммерческий перевозчики не будут работать на одинаковых маршрутах, освободившиеся автобусы мы направим на наиболее загруженные участки. Сделали маршруты более прямыми - это позволит сократить время в пути. Мы разыграли контракты, чтобы коммерческие перевозчики готовились к работе на маршрутах и заказывали новые автобусы. До конца июня коммерческие перевозчики выйдут на 157 обновленных городских маршрутов", - заверили в департаменте.

Всего по новым контрактам будут работать четыре компании. Срок контрактов составляет три, пять или семь лет.

На смену маршруткам

"Пять лет назад маршрутки сменили новые комфортные автобусы с кондиционерами и медиаэкранами. Вместо "передайте за проезд" стали действовать городские проездные и социальные карты. Автобусы стали ездить быстрее, точнее соблюдать расписание, установленное городом, а водить их стали профессионалы", - напомнили в ведомстве.

Установить общие правила для коммерческих перевозчиков распорядился мэр Москвы Сергей Собянин в 2015 году. Около года шла подготовительная работа, которая включала в себя конкурсы, ликвидацию дублирующих маршрутов, перераспределение транспорта на существующие при учете развития метро и МЦК.

"Контракты были рассчитаны на пять лет, поэтому в начале 2021 года мы обновили новые конкурсы. Требования к перевозчикам повышаются - автобусы будут преимущественно большие, с USB-розетками, будет работать климат-контроль и Wi-Fi, валидаторы должны предусматривать бесконтактную оплату. Прежние требования - соблюдение расписание, выполнение транспортной работы, прием городских билетов и социальных карт - разумеется, также остаются", - подчеркнули в департаменте.

Там добавили, что благодаря "новой модели" работы коммерческих перевозчиков жители столицы передвигаются на просторных современных автобусах, получают качественный сервис и понятное расписание. При этом город следит за тем, чтобы перевозчик выводил на линию только современные, технически исправные автобусы, за рулем которых должны быть только квалифицированные сотрудники. Цена проезда для пассажиров стала лучше - в среднем поездка дешевле на 30-40%, чем тариф маршруток, при этом на любом маршруте действуют специальные условия для льготных категорий граждан, заключили в департаменте.