{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве из-за повреждения кабеля изменили маршруты трамваев №27 и 29

Временно они ходят от метро "Войковская" до Михалково

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Из-за повреждения кабеля в столице временно изменены маршруты движения трамваев №27 и 29, от Михалково до станции метро "Дмитровская" ходят автобусы. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Из-за повреждения кабеля временно изменено движение трамваев №27 и 29 - они ходят от метро "Войковская" до Михалково. От Михалково до метро "Дмитровская" ходят автобусы. Пожалуйста, будьте внимательными", - говорится в сообщении.

Причины повреждения кабеля уточняются, по предварительным данным, кабель перебит третьими лицами. 

Теги
Россия
Движение по внутренней стороне МКАД в районе Рублевского шоссе восстановили
Автомобильное движение было затруднено из-за столкновения двух машин
Читать полностью