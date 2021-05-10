В Москве из-за повреждения кабеля изменили маршруты трамваев №27 и 29

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Из-за повреждения кабеля в столице временно изменены маршруты движения трамваев №27 и 29, от Михалково до станции метро "Дмитровская" ходят автобусы. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Из-за повреждения кабеля временно изменено движение трамваев №27 и 29 - они ходят от метро "Войковская" до Михалково. От Михалково до метро "Дмитровская" ходят автобусы. Пожалуйста, будьте внимательными", - говорится в сообщении.

Причины повреждения кабеля уточняются, по предварительным данным, кабель перебит третьими лицами.