Схема движения на фиолетовой и розовой ветках метро Москвы изменится в мае

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Интервалы движения поездов фиолетовой ветки московского метро между станциями "Котельники" и "Выхино" будут увеличены в утренние часы рабочих дней 11-21 мая. В это же время поезда розовой ветки подземки не будут останавливаться на станции "Косино", сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Меняется схема движения на Таганско-Краснопресненской (7) и Некрасовской (15) линиях, чтобы избежать критической нагрузки на транспорт из-за закрытия участка "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии. Выбирайте альтернативные маршруты - через Замоскворецкую линию (2), МЦК и МЦД", - сообщили в департаменте.

С 11 до 21 мая по рабочим дням до 10 утра увеличены интервалы движения поездов от станции "Котельники" до станции "Выхино" - посадка на данном участке будет осуществляться в каждый второй поезд. Пассажирам рекомендуют добираться из Московской области в центр по Казанскому направлению железной дороги, а также по возможности воздерживаться от поездок в час пик.

Кроме того, с 11 до 21 мая по рабочим дням до 10 утра поезда Некрасовской линии будут проезжать без остановки станцию "Косино". Пассажирам предлагают при движении от "Косино" в сторону центра пересаживаться на поезд в обратную сторону на станции "Улица Дмитриевского". При движении от "Некрасовки" к "Косину" - пересаживаться на поезд в обратную сторону на станции "Юго-Восточная". При этом переход на станцию "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии будет действовать только через улицу и займет порядка 18 минут. Пассажирам рекомендуют для проезда к станциям фиолетовой линии пользоваться автобусами.

"Это необходимая мера для разгрузки Таганско-Краснопресненской линии, чтобы перевезти пассажиров во время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии", - подчеркнули в департаменте.

Поезда метрополитена не будут курсировать между станциями "Дубровка" и "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии до 23 мая. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта, закрытие необходимо для проведения строительных работ на Большой кольцевой линии (БКЛ). Для передвижения пассажиров во время закрытий задействуют около 200 автобусов-"гармошек" КМ, будут работать три бесплатных автобусных маршрута: КМ1 - от "Волжской" до "Текстильщиков"; КМ2 - от "Волжской" через МЦД Люблино, "Печатники" и "Кожуховскую" до "Дубровки"; КМ3 (по будням) - от "Печатников" через "Кожуховскую" до "Дубровки". Также в департаменте рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами: соседними линиями метро, МЦК и МЦД.