В Москве 11 мая ожидаются переменная облачность и до 22 градусов

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Переменная облачность и до 22 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, сообщает сайт Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит плюс 20-22 градуса, ночью столбики термометров могут опуститься до 9 градусов тепла.

В Подмосковье днем будет от плюс 18 до плюс 23 градусов. В ночь на среду температура может опуститься до 6 градусов тепла.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье с 09:00 до 18:00 11 мая из-за ветра.