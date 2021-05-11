В Москве в развитие мясоперерабатывающего завода "Коломенское" инвестируют до 200 млн руб.

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Около 200 млн рублей планируется инвестировать в развитие мясоперерабатывающего завода "Коломенское", для нового корпуса выделили участок земли. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В рамках масштабного инвестиционного проекта в районе Нагатино-Садовники появится новый производственный корпус по переработке мяса общей площадью более 5 тыс. кв. м. Московский мясоперерабатывающий завод "Коломенское" инвестирует в его создание около 200 млн рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что с 1988 года завод "Коломенское" производит колбасы и мясные деликатесы из отечественного мясного сырья. В его ассортименте более 200 наименований различной продукции. Предприятие оснащено современным оборудованием, здесь работает собственная бактериологическая и химическая лаборатория.

"Участок, на котором появится новый корпус, прилегает к уже действующей промышленной площадке предприятия, расположенной по проспекту Андропова. Это позволит ООО ММЗП "Коломенское" нарастить мощности и расширить производство, создав почти 60 новых рабочих мест", - уточнил руководитель департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

С начала года это уже восьмое решение о предоставлении земли без торгов в рамках масштабных инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций составит свыше 5 млрд рублей. Одно из последних решений - предоставление земельного участка на востоке Москвы под строительство промышленного технопарка. Реализация проекта, в который планируется вложить 500 млн рублей, даст городу 185 новых рабочих мест.