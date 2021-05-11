Фотопортрет Гагарина вернули под купол павильона ВДНХ

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Фотопортрет Юрия Гагарина с белой голубкой в руках вернули в подкупольную часть павильона № 34 "Космос" (ныне центр "Космонавтика и авиация") на ВДНХ в Москве. Этот снимок, диаметр которого составляет 10 м, уже был представлен на главной выставке страны с 1983-го до середины 2010-х годов, сообщается во вторник на информационном портале мэра Москвы.

"В 2018 году после реставрации павильона "Космос" в нем открылся центр "Космонавтика и авиация". Сейчас это крупнейший космический музей страны и одна из самых популярных выставочных площадок города. В год 60-летия полета Юрия Алексеевича на историческое место вернулось панно с его портретом. Так шаг за шагом возрождается история ВДНХ, восстанавливается изначальный облик и былая красота архитектурных памятников комплекса", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Легендарный кадр сделан журналистом газеты "Комсомольская правда" Павлом Барашевым 7 мая 1961 года. В то время Гагарин путешествовал по разным странам с миссией мира. Когда космонавт посетил Болгарию, местный пионер вручил ему голубя. Барашев находился рядом и успел запечатлеть этот миг. Фотография обрела популярность во всем мире, ее копия есть даже на Международной космической станции.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. Он облетел Землю на космическом корабле "Восток-1". Эта дата стала знаменательной, с тех пор 12 апреля отмечается День космонавтики.