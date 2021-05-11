Около 3 тыс. открыток подписали москвичи для ветеранов во время патриотической акции

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Около 3 тыс. открыток подписали горожане в рамках патриотической акции "Поздравь ветерана" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мосволонтера.

"В Москве состоялась патриотическая акция "Поздравь ветерана". Подписать открытки можно было на девяти центральных площадках города. Всего москвичи подписали около 3 тыс. поздравительных открыток для ветеранов", - рассказал собеседник агентства.

Боксы для добрых посланий установлены в парке Горького, парке искусств "Музеон", саду "Эрмитаж", Камергерском переулке, а также на Манежной, Тверской, Театральной, Пушкинской площадях.

В пресс-службе напомнили, что накануне Дня Победы в столице состоялась акция "Красная гвоздика" - москвичи могли сделать безналичное пожертвование с помощью QR-кода в благотворительный фонд "Память поколений".

"За каждый благотворительный взнос волонтеры дарили горожанам памятный значок "Красная гвоздика" - символ памяти павшим героям и признательности ныне живущим ветеранам. Всего было роздано более 1 тыс. таких значков", - добавили в пресс-службе.