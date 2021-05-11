Власти Москвы выделят дополнительные средства на модернизацию амбулаторного звена

МОСКВА. 11 мая. /ТАСС/. Правительство Москвы выделит дополнительные средства на ускорение модернизации амбулаторного звена в медицинской отрасли, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Буквально сегодня мы приняли решение о дополнительном выделении средств для более ускоренной модернизации амбулаторного звена", - сказал мэр в ходе вручения премий города Москвы 2020 года в области медицины.

Он уточнил, что были выделены дополнительные ресурсы для обеспечения программы строительства новых стационаров Москвы, их модернизации и закупки нового оборудования.

Кроме того, по словам Собянина, в ближайшее время ожидается открытие нового центра для подготовки профессиональных кадров города.

Он добавил, что во время пандемии коронавируса в Москве "была применена система телемедицины и искусственного интеллекта, созданы мощные КТ-центры в 40 поликлиниках, такого опыта не было нигде".

"Всем очевидно стало, что только сильное здравоохранение способно справиться с вызовами, с которыми мы сталкиваемся", - подчеркнул Собянин.