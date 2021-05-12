Более 3 тыс. школьников Москвы зарегистрировались на вступительные испытания в медиаклассы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. школьников Москвы записались на вступительные испытания в медиаклассы. Для поступления ребятам нужно будет успешно пройти компьютерное тестирование и написать эссе, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"На участие во вступительных испытаниях в новый проект предпрофессионального образования "Медиакласс в московской школе" зарегистрировались 3 100 московских девятиклассников. Вступительные испытания состоятся в мае в два этапа: ребята пройдут компьютерное тестирование для оценки грамотности и умения работать с информацией и напишут эссе - это творческое задание, с помощью которого специалисты оценят, насколько хорошо участники владеют современным русским языком, умеют рассуждать и критически мыслить. Этот этап будет проводиться на базе образовательных организаций", - рассказала директор Московского центра качества образования Марианна Лебедева.

В пресс-службе добавили, что проект "Медиакласс в московской школе" стартует в 2021 году в каждом округе столицы. Задача проекта - помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии в сфере медиаиндустрии и массовых коммуникаций, подготовить ребят к жизни в современном информационном обществе и повысить их уровень медиаграмотности - одной из главных компетенций современного человека.

"В проекте "Медиакласс в московской школе" примут участие 57 школ. В медиаклассах школьники смогут дополнительно пройти специальные (элективные) курсы, такие как "Блогинг", "Культура медийного поведения", "Бизнес в медиасфере", "Медиатуризм", "Сторителлинг", "Основы брендинга", "Управление креативными командами", и другие", - сказал собеседник агентства.

О проекте

По словам Лебедевой, учащиеся медиакласса смогут участвовать в стажировках в медиакомпаниях и СМИ, присутствовать на практических занятиях факультетов журналистики, медиакоммуникаций и связей с общественностью, тренировать навык публичных выступлений в театральных вузах. Проект реализуется совместно с 13 вузами - лидерами в подготовке специалистов в области медиаиндустрии и массовых коммуникаций. Среди них Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, Московский городской педагогический университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Московский педагогический государственный университет. Для повышения культуры речи учащихся и развития у них навыков публичного выступления будут задействованы театральные вузы столицы - Театральный институт имени Бориса Щукина и Российский институт театрального искусства - ГИТИС.

Партнерами станут крупные информационные агентства и ведущие СМИ. Оператором проекта выступает Московский центр качества образования.