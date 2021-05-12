В Москве в Парке Горького появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Современный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с перфорированными металлическими панелями с зеркальным эффектом появится в Парке Горького в Москве. Общая площадь двухэтажного строения составит около 1100 кв. м, сообщила в среду пресс-служба Москомархитектуры.

"В Парке Горького появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс с "зеркальными" фасадами. Визуально комплекс будет максимально интегрирован в окружающую среду, для этого архитекторы предлагают использовать перфорированные металлические панели с зеркальным эффектом. ФОК разместят в реконструируемом здании, расположенном по адресу: ул. Крымский вал, д. 9, с. 25. Внутри помимо спортивных залов будет располагаться буфет, а также административные помещения", - приводятся слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Стилистически комплекс схож с музеем современного искусства "Гараж". В отделке фасадов используются экологичные материалы. Прилегающее пространство плавно вольется в озелененную парковую территорию. Перед главным входом сделают деревянный настил, на котором в теплое время разместятся столики кафе.