Врачи в Москве выписали до 240 тыс. направлений с помощью искусственного интеллекта

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Врачи Москвы выписали с помощью искусственного интеллекта за восемь месяцев около 240 тыс. направлений на исследования для постановки предварительного диагноза. Об этом говорится в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

Первый заместитель начальника управления заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Юлия Урожаева, чьи слова приводятся в сообщени, отметила, что терапевты пользуются системой поддержки принятия врачебных решений уже восемь месяцев, и "за это время они выписали 237,5 тыс. направлений". Речь идет о направлениях на исследования для диагностики предварительного диагноза, предложенного искусственным интеллектом. По словам Урожаевой, единая цифровая платформа здравоохранения включает наиболее современные разработки в области медицины.

Как говорится в сообщении, поставлено уже более 1 млн диагнозов благодаря современным нейросетевым технологиям.

Система поддержки принятия врачебных решений использует в своей работе технологии искусственного интеллекта. Эта система состоит из двух модулей. Сервис сначала помогает врачу в постановке предварительного диагноза. Искусственный интеллект предлагает три наиболее возможных диагноза из 265 групп после введения в систему жалоб пациента. Позднее система подсказывает, какие инструментальные и лабораторные исследования нужно назначить, а также у каких профильных специалистов нужно проконсультироваться для уточнения диагноза. Врач может как увеличить список исследований, так и убрать лишние пункты из него.

Проект реализуется с 1 июня 2019 года. В его основе - клинические протоколы, которые были разработаны медиками столицы вместе с федеральными экспертами на базе международных стандартов и клинических рекомендаций.