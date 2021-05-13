В Москве ребенок упал с пятого этажа и выжил

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после падения с пятого этажа маленького мальчика. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Вечером 12 мая мальчик 2016 года рождения, оставшись на непродолжительное время без присмотра родителей, забрался на подоконник, открыл окно и облокотился на москитную сетку, которая под его весом выпала. В результате ребенок упал из окна с высоты пятого этажа", - сказала она. Мальчик госпитализирован с различными травмами.

"Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказала Иванова.