Более 250 мероприятий пройдут в Москве в рамках акции "Ночь в музее"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Столичные музеи, театры и библиотеки проведут более 250 мероприятий в рамках акции "Ночь в музее". В этом году акция пройдет 15 мая в онлайн- и в офлайн-форматах. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Акция "Ночь в музее" в этом году пройдет в столице в 15-й раз. Мероприятия запланированы как в онлайн-, так и в офлайн-форматах. На некоторые из них необходима предварительная регистрация. Большую часть мероприятий можно будет посетить с 18:00 до 00:00, однако некоторые площадки будут работать по своему расписанию. Полную программу московских площадок, а также ссылки на регистрацию для участия в мероприятиях можно найти на сайте акции museumsnight.moscow", - приводится в сообщении информация пресс-службы московской дирекции по развитию культурных центров столичного департамента культуры.

Горожан на акции "Ночь в музее" ждет более 250 концертов, спектаклей, мастер-классов, лекций и экскурсий. Их проведут на 70 площадках, среди которых городские, федеральные и частные музеи, а также галереи, театры и библиотеки. Тема акции в этом году - "Музеи и будущее".

"Ночь в музее" - общегородская акция, приуроченная к Международному дню музеев. Ее цель - рассказать о возможностях и экспонатах современных музеев и выставочных залов. В 2020 году акция впервые прошла в онлайн-формате. Более 50 культурных площадок столицы провели прямые трансляции, которые посмотрели около 850 тыс. человек.