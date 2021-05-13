Более 100 территорий благоустроят по программе "Мой район" в Москве в 2021 году

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Работы по благоустройству свыше 100 небольших парков, скверов и жилых территорий проведут в Москве в текущем году в рамках программы "Мой район". Об этом в четверг написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"Как и в прошлые годы, большинство проектов создания качественной городской среды мы планируем реализовать в жилых районах. В 2021 году в программу "Мой район" включено благоустройство более 100 небольших парков, скверов и жилых территорий", - написал мэр.

Он отметил, что в Южном Медведково приведут в порядок межшкольный стадион в Ясном проезде и прилегающую территорию, на которой расположено пять школ и детских садов, а также ЗАГС на ул. Молодцова.

"На стадионе отремонтируем футбольное поле и хоккейную коробку. Обустроим площадки для игры в волейбол, баскетбол, настольный теннис. Сделаем полосу препятствий, установим спортивные тренажеры и раздевалку. Высадим больше 3 тыс. деревьев и кустарников. На прилегающей территории появятся современные детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки и скамейки для отдыха", - добавил Собянин.

Кроме этого, в Алтуфьевском районе около кинотеатра "Марс" благоустроят сквер, в котором будет создана большая спортивная зона. Также два проекта будут реализованы в районе Северный - приведут в порядок территорию возле библиотеки № 65 им. М. М. Пришвина и парк на 3-й Северной линии.

"Проекты благоустройства в Южном Медведково, Алтуфьевском и Северном были согласованы с местными жителями и учитывают огромный опыт создания качественной городской среды, который мы приобрели в прошлые годы", - подытожил мэр.