В Москве завершился отопительный сезон

Москва, 13 мая. /ТАСС/. Системы теплоснабжения более 74 тыс. зданий переведены на летний режим работы, сообщается в четверг в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Отопительный сезон завершился в Москве. Системы теплоснабжения более 74 тыс. зданий, среди которых свыше 34 тыс. жилых домов, переведены на летний режим работы. Уже идет подготовка к следующему отопительному сезону. Одно из ее основных направлений - проведение гидравлических испытаний. Они позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации", - говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что на время испытаний производится временное отключение горячего водоснабжения.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что до сентября будут проверены все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, районные и квартальные тепловые станции, более 16 тыс. км тепловых магистралей, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют.