Единый диспетчерский центр в Москве принял более 26 млн обращений за пять лет

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Операторы единого диспетчерского центра (ЕДЦ) приняли более 26 млн обращений москвичей за пять лет, об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Горячей линии единого диспетчерского центра (ЕДЦ) исполнилось пять лет. За это время операторы центра приняли более 26 млн обращений москвичей. Они отвечали на вопросы о текущем ремонте, обслуживании многоквартирных домов и работе отопления, а также помогали получить услуги в сфере ЖКХ", - говорится в сообщении.

В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что жители столицы в единый диспетчерский центр могут обратиться по всем вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Заявки принимаются по телефону и онлайн. "Сегодня к информационной системе управления обращениями подключено свыше тысячи диспетчерских: достаточно всего одного сервиса, чтобы получить более 300 услуг. При этом для каждого вида работ установлены нормативные сроки исполнения, а их качество строго контролируется", - добавили в ведомстве.

Горячая линия ЕДЦ работает круглосуточно. Заявки принимают по телефону: +7 (495) 539-53-53.